46-річна Марія Порошина вразила мережу пікантним фото в бікіні

Популярна російська актриса Марія Порошина вразила шанувальників пікантним знімком.
Так, на ньому 46-річна зірка позувала у відвертому купальнику на березі моря. Відповідним знімком Порошина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Марія Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
"Всім доброго дня", – прокоментувала публікацію актриса.
Марія Порошина сексуально позує на камеру
Фото: instagram/mashaaporoshina
Шанувальники не змогли пройти повз нового фото Порошиної та засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Марії Порошиної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Марія Порошина у відвертому купальнику
Фото: instagram/mashaaporoshina
Спокуслива Марія Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
Марія Порошина в пікантній фотосесії
Фото: instagram/mashaaporoshina
Марія Порошина сексуально позує на камеру
Фото: instagram/mashaaporoshina
Спокуслива Марія Порошина
Фото: instagram/mashaaporoshina
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Марія Порошина стала мамою в п'ятий раз. Так, в актриси народився син.
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