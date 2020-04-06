46-річна Марія Порошина вразила мережу пікантним фото в бікіні

Популярна російська актриса Марія Порошина вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому 46-річна зірка позувала у відвертому купальнику на березі моря. Відповідним знімком Порошина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Марія Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

"Всім доброго дня", – прокоментувала публікацію актриса.

Марія Порошина сексуально позує на камеру Фото: instagram/mashaaporoshina

Шанувальники не змогли пройти повз нового фото Порошиної та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Марії Порошиної, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Марія Порошина у відвертому купальнику Фото: instagram/mashaaporoshina

Спокуслива Марія Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

Марія Порошина в пікантній фотосесії Фото: instagram/mashaaporoshina

Марія Порошина сексуально позує на камеру Фото: instagram/mashaaporoshina

Спокуслива Марія Порошина Фото: instagram/mashaaporoshina

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Марія Порошина стала мамою в п'ятий раз. Так, в актриси народився син.

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