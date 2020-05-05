46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Крістіна Долматова люди 15:46, 5.05.2020 Оновлено: 15:51, 5.05.2020

Російська співачка українського походження Наташа Корольова опублікувала нове фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідним знімком 46-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом зі своїм чоловіком Сергієм Глушко, тримаючи в руках торт. Зазначимо, що Корольова постала в кадрі в сірій кофті та з "гулькою" на голові, а її коханий – в халаті.

Наташа Корольова
Фото: instagram/koroleva__star

"Наша любов – абрикосова", – підписала публікацію співачка.

Наташа Корольова показала обличчя без макіяжу
Фото: instagram/koroleva__star

Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд співачки без косметики, зазначивши, що Наташа постаріла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою і попала в скандал.

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