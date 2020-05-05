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5 травня • оновлено в 18:17
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46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

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Російська співачка українського походження Наташа Корольова опублікувала нове фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідним знімком 46-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала разом зі своїм чоловіком Сергієм Глушко, тримаючи в руках торт. Зазначимо, що Корольова постала в кадрі в сірій кофті та з "гулькою" на голові, а її коханий – в халаті.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Фото: instagram/koroleva__star

"Наша любов – абрикосова", – підписала публікацію співачка.

Наташа Корольова показала обличчя без макіяжу

Наташа Корольова показала обличчя без макіяжу

Фото: instagram/koroleva__star

Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд співачки без косметики, зазначивши, що Наташа постаріла.

46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу
46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу
46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу
46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу
46-річна Корольова показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою і попала в скандал.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ЕБНУТАЯ ДУРА !!!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Старая клуша из под Николаева))))))))))
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