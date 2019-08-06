46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Німецька супермодель Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку в медовий місяць.

Так, знімки були опубліковані в мережі. На них видно, як модель разом з чоловіком і його братом засмагала топлес.

Хайді Клум Фото: instagram/heidiklum

Хайді Клум з чоловіком і його братом Фото: instagram/redcarpetmood

Хайді Клум з чоловіком і його братом Фото: instagram/redcarpetmood

Хайді Клум з чоловіком і його братом Фото: instagram/redcarpetmood

Хайді Клум Фото: instagram/redcarpetmood

Хайді Клум Фото: instagram/redcarpetmood

Хайді Клум Фото: instagram/redcarpetmood

Шанувальники бурхливо відреагували на те, що голі груди Клум може бачити ще хтось крім її чоловіка.

Нагадаємо, що Хайді Клум і Том Каулітц заручені з грудня 2018, одружилися вони в лютому 2019, а пишну церемонію зіграли таємно влітку 2019. Нещодавно супермодель показала перше фото з весілля.

Хайді Клум і Том Каулітц Фото: instagram/heidiklum

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум вагітна від гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.

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