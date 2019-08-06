46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Німецька супермодель Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку в медовий місяць.
Так, знімки були опубліковані в мережі. На них видно, як модель разом з чоловіком і його братом засмагала топлес.
Хайді Клум
Фото: instagram/heidiklum
Хайді Клум з чоловіком і його братом
Фото: instagram/redcarpetmood
Хайді Клум з чоловіком і його братом
Фото: instagram/redcarpetmood
Хайді Клум з чоловіком і його братом
Фото: instagram/redcarpetmood
Хайді Клум
Фото: instagram/redcarpetmood
Хайді Клум
Фото: instagram/redcarpetmood
Хайді Клум
Фото: instagram/redcarpetmood
Шанувальники бурхливо відреагували на те, що голі груди Клум може бачити ще хтось крім її чоловіка.
Нагадаємо, що Хайді Клум і Том Каулітц заручені з грудня 2018, одружилися вони в лютому 2019, а пишну церемонію зіграли таємно влітку 2019. Нещодавно супермодель показала перше фото з весілля.
Хайді Клум і Том Каулітц
Фото: instagram/heidiklum
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум вагітна від гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.
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