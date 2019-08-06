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46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

1.2т Читати матеріал російською

Німецька супермодель Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку в медовий місяць.

Так, знімки були опубліковані в мережі. На них видно, як модель разом з чоловіком і його братом засмагала топлес.

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум

Фото: instagram/heidiklum

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум з чоловіком і його братом

Фото: instagram/redcarpetmood

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум з чоловіком і його братом

Фото: instagram/redcarpetmood

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум з чоловіком і його братом

Фото: instagram/redcarpetmood

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум

Фото: instagram/redcarpetmood

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум

Фото: instagram/redcarpetmood

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум

Фото: instagram/redcarpetmood

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Шанувальники бурхливо відреагували на те, що голі груди Клум може бачити ще хтось крім її чоловіка.

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото
46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото
46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Нагадаємо, що Хайді Клум і Том Каулітц заручені з грудня 2018, одружилися вони в лютому 2019, а пишну церемонію зіграли таємно влітку 2019. Нещодавно супермодель показала перше фото з весілля.

46-річна Хайді Клум блиснула голими грудьми на пляжі: гарячі фото

Хайді Клум і Том Каулітц

Фото: instagram/heidiklum

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум вагітна від гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.

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Особа
Хайді Клум
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