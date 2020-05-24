45-річний співак Шура схуд на 20 кг: як зараз виглядає артист

45-річний російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, здивував зовнішнім виглядом на новій фотографії – артист схуд на 20 кілограмів.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці співака в Instagram.

Співак Шура Instagram @shuramedvedev

Так, днями Шура опублікував нове фото в своїй соцмережі, на якому позує в чорній футболці.

співак Шура Instagram @shuramedvedev

Шанувальники, побачивши фотографію, не змогли стримати своїх емоцій. Користувачі засипали співака питаннями про те, як йому вдалося так сильно схуднути.

У своєму Instagram артист розкрив секрет схуднення:

"Багато хто запитує, як же мені вдалося схуднути, яка у мене дієта. Все дуже просто – не жерти! Ось каструльку капустки приготував, калорій нуль, вистачить на тиждень! У мене ще цілий тазик вінегрету, ще на тиждень! Загалом не сумую, готувати готую, але нічого не їм! Наїдаюся сповна тоді, коли готую!"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Шура переніс екстрену операцію – у артиста виявили грижу в шлунку.

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