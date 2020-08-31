45-річний Джеджула вдруге стане батьком

Ольга Веркалець Люди 18:39, 31.08.2020

Шоумен Андрій Джеджула та модель Юлія Леус стануть батьками. Це буде їхня перша спільна дитина.

Про це повідомила дружина ведучого на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животом. На ньому вона позує в чорному облягаючому платті (знімок дивіться нижче).

"Не минуло й 18 років, негадано, несподівано, як я знову готуюся стати мамою", – написала Юлія.

Юлія Джеджула вдруге вагітна
Instagram Юлії Джеджули

Нагадаємо, Андрій Джеджула та Юлія Леус зареєстрували шлюб у жовтні 2017 року. Весілля і вінчання пройшли в Києві. Згодом пара розлучилася, а вже через 49 днів після розірвання стосунків помирилася і знову одружилася 31 грудня 2019 року. У подружжя є діти від попередніх шлюбів: в Андрія – 11-річний син Даніель, а в Юлії – 18-річна дочка Ангеліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська актриса, яка зіграла Пансі Паркінсон у серії фільмів про Гаррі Поттера, Скарлет Бірн народила дочку від Купера Хефнера, сина засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера.

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