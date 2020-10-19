45-річна зірка "Щасливі разом" Логінов одружився вчетверте

Російський артист Віктор Логінов, який прославився завдяки ролі Гени Букіна у серіалі "Щасливі разом", одружився в четвертий раз. Його обраницею стала актриса Марія Гуськова.

Пара одружилася 18 жовтня в Санкт-Петербурзі. Такою інформацією поділився сам Логінов на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото та відео з весілля (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Весілля Марії Гуськової та Віктора Логінова Instagram Віктора Логінова

Зазначимо, що для урочистої події 22-річна Марія вибрала білосніжну сукню з теплою накидкою, а 45-річний Логінов одягнув на весілля темний костюм-трійку. Судячи з усього, пара розписалася без численних друзів і родичів.

Віктор Логінов і Марія Гуськова Instagram Віктора Логінова

Весілля Віктора Логінова та Марії Гуськової

До речі, Віктор був одружений кілька разів. Перший раз він пов'язав себе узами шлюбу у 1994 році з дівчиною Наталею, яка народила йому доньку Анну. У другому шлюбі в актора народився син Дмитро. З третьою дружиною Ольгою він прожив вісім років та став батьком двох хлопчиків – Олександра та Івана.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актор Віктор Логінов змінився до невпізнання. На останніх знімках артист виглядав помітно постарілим.