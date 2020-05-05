45-річна зірка "Американської історії жахів" вперше стала мамою
45-річна американська актриса й зірка серіалу "Американська історія жахів" Хлоя Севіньї вперше стала мамою.
Як пише видання Daily Mail, радісну новину підтвердив представник знаменитості.
Крім того, 4 травня, актриса та її коханий, галерист Синиш Макович, потрапили в об'єктиви папараці на вулицях Ньо-Йорка. Примітно, що знаменитість тримала на руках новонароджену дитину.
При цьому, ім'я та стать малюка поки не повідомляються.
Відомо, що зі своїм бойфрендом Хлоя зустрічається трохи більше року. Вперше пару помітили разом минулого літа.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який нещодавно перехворів коронавірусом, народився син. Це шоста офіційна дитина британського прем'єра.