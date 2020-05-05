45-річна зірка "Американської історії жахів" вперше стала мамою

45-річна американська актриса й зірка серіалу "Американська історія жахів" Хлоя Севіньї вперше стала мамою.

Як пише видання Daily Mail, радісну новину підтвердив представник знаменитості.

Хлоя Севіньї harpersbazaar.com.ua

Крім того, 4 травня, актриса та її коханий, галерист Синиш Макович, потрапили в об'єктиви папараці на вулицях Ньо-Йорка. Примітно, що знаменитість тримала на руках новонароджену дитину.

При цьому, ім'я та стать малюка поки не повідомляються.

Хлоя Севіньї народила первістка dailymail.co.uk

Відомо, що зі своїм бойфрендом Хлоя зустрічається трохи більше року. Вперше пару помітили разом минулого літа.

Синиш Макович і Хлоя Севіньї hellomagazine.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який нещодавно перехворів коронавірусом, народився син. Це шоста офіційна дитина британського прем'єра.

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