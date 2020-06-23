Знаменита бразильська актриса, зірка серіалу "Клон" Джованна Антонеллі поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, на ньому 44-річна артистка позувала у відвертому помаранчевому бікіні, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідне фото Джованна опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Щасливого тижня для всіх", – написала актриса.

Джованна Антонеллі (Instagram-акаунт Джованни Антонеллі)

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Джованни. Вони засипали її компліментами.

"Богиня", "Боже мій, яке тіло красиве. Я закохалася", "Красива", – написали люди.

44-річна зірка "Клона" вразила мережу струнким тілом в бікіні. Фото

44-річна зірка "Клона" вразила мережу струнким тілом в бікіні. Фото

44-річна зірка "Клона" вразила мережу струнким тілом в бікіні. Фото

44-річна зірка "Клона" вразила мережу струнким тілом в бікіні. Фото

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