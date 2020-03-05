44-річна Волочкова показала фото зі шпагатом в білизні

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фото, на якому вона позувала в чорному боді. Зірка в черговий раз продемонструвала шпагат.
Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Анастасія Волочкова
instagram.com/volochkova_art
"Балет-моє життя! Це радість бути відданою своїй професії і цьому прекрасному виду мистецтва. А бути балериною-щастя!", - підписала знімок Волочкова.
Балет-моє життя! 🙏 Це радість бути відданою своїй професії і цього прекрасного виду іскусства.🙏💃 А бути Балериною-щастя! 🙏😊 Фото Олени @lfainberg 😉 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # сонце # зима # спорт #enjoy # фотосесія
Зазначимо, артистка часто публікує фото, на яких вона демонструє шпагат.
Люблю бути на висоті! 💃 Бажаю всім самого найкращого! Підтримуйте форму! Розтягуйте задоволення, як я м'язи і связкі.💃 А # шпагатволочковой нехай з'єднує і об'єднує все найпрекрасніше! 😊💃 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # море # сонце # зима # спорт
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм імовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.
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