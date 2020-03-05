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5 березня • оновлено в 04:39
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44-річна Волочкова показала фото зі шпагатом в білизні

1.6т
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фото, на якому вона позувала в чорному боді. Зірка в черговий раз продемонструвала шпагат.

Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art

"Балет-моє життя! Це радість бути відданою своїй професії і цьому прекрасному виду мистецтва. А бути балериною-щастя!", - підписала знімок Волочкова.

Зазначимо, артистка часто публікує фото, на яких вона демонструє шпагат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм імовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Волочкова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кому нах сдались гранаты вонючей старой шалашовки?она давно не балерина да и когда ей была то была обычной ничего выдающегося
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