44-річна Волочкова показала фото зі шпагатом в білизні

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фото, на якому вона позувала в чорному боді. Зірка в черговий раз продемонструвала шпагат.

Знімок Волочкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анастасія Волочкова instagram.com/volochkova_art

"Балет-моє життя! Це радість бути відданою своїй професії і цьому прекрасному виду мистецтва. А бути балериною-щастя!", - підписала знімок Волочкова.

Зазначимо, артистка часто публікує фото, на яких вона демонструє шпагат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками знімком, на якому була зображена зі своїм імовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала знімок, будучи добряче п'яною.

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