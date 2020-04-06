Головна Новини
6 квітня • оновлено в 10:31
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

44-річна Могилевська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

2.9т
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників новим знімком.

Так, на ньому 44-річна зірка позувала у весільній сукні та фаті. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Фото instagram/nataliya_mogilevskaya

"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?", – підписала публікацію Могилевська.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Фото instagram/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники почали питати, що означає це фото. Багатьох цікавило питання: чи дійсно Могилевська виходить заміж або ж вона взяла участь в якомусь шоу.

Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів
Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів
Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів
Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів
Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталя Могилевська натякнула, що перебуває в статусі нареченої. Зокрема, зірка зізналася, що щаслива в нових відносинах, які стали серйозними.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бабка в фате. Пипец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги