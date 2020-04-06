Виходить заміж? 44-річна Могилевська у весільній сукні здивувала фанів

Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників новим знімком.
Так, на ньому 44-річна зірка позувала у весільній сукні та фаті. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Наталя Могилевська
Фото instagram/nataliya_mogilevskaya
"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?", – підписала публікацію Могилевська.
Наталя Могилевська
Фото instagram/nataliya_mogilevskaya
Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники почали питати, що означає це фото. Багатьох цікавило питання: чи дійсно Могилевська виходить заміж або ж вона взяла участь в якомусь шоу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталя Могилевська натякнула, що перебуває в статусі нареченої. Зокрема, зірка зізналася, що щаслива в нових відносинах, які стали серйозними.
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