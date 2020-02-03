44-річна Мілла Йовович втретє стала мамою: перше фото дитини

У ніч на 3 лютого 44-річна голлівудська актриса Мілла Йовович втретє стала мамою. У зірки і її чоловіка Пола Андерсона народилася дочка.

Радісною новиною поділилася на своїй сторінці в Instagram 12-річна дочка Йовович Ева.

Мілла Йовович Getty

Так, у своїй соцмережі дівчинка опублікувала зворушливе сімейне фото, зроблене в пологовому будинку. На знімку Мілла і Пол сфотографовані з усіма своїми дітьми, і новонародженою дочкою в тому числі.

"Ласкаво просимо в світ, моя нова сестра Озіан. Ми любимо тебе!", – таким підписом супроводила фото Ева.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мілла Йовович зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. За дев'ять місяців вона набрала 22 кілограми, через що їй було складно пересуватися.

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