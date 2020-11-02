44-річна Канделакі зробила особисту заяву про сурогатне материнство

Генеральний продюсер російського каналу "Матч ТВ" і телеведуча Тіна Канделакі заявила, що задумалася про сурогатне материнство.

З чоловіком Василем Бровко 44-річна ведуча перебуває у шлюбі вже шість років, але спільних дітей у пари ще немає, йдеться в інтерв'ю журналу Tatler.

"Якщо дітей у нас і не буде, то сурогатне материнство стане одним із шляхів вирішення проблеми", – розповіла Тіна.

Крім того, живучи в сучасному світі, який повний нових технологій, і будучи християнкою, Канделакі все ж вірить в таїнство зачаття.

Тіна Канделакі зізналася, що задумалася про сурогатне материнство Російська газета

Телеведуча зазначила, що сурогатне материнство в майбутньому змінить відносини між людьми і стане дуже популярним. За її словами, на це вплинуть зміни в економіці, коли багато професій зникнуть.

Також Тіна додала, що сурогатне материнство "призведе до дуже серйозного перегляду інституту відносин, а наявність партнера втратить свою ексклюзивність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Тіна Канделакі була вражена тим, що нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про секс з нею.