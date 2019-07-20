43-річна зірка "Кадетства" розбурхала мережу голим фото

Зірка серіалу "Кадетство" Олена Захарова спантеличила шанувальників фото в мікро-купальнику.

Знімками зі свого відпочинку актриса поділилася на сторінці в Instagram, де більшість шанувальником обсипали компліментами зірку популярного серіалу.

Захарова позує Instagram Захарової

Поза у актриси дійсно дивна Instagram Захарової

"Мені здається, я вже трохи засмагла і відпочила", - підписала Захарова свої фото в купальнику. Деякі відзначили, що не дивлячись на вік, актриса в прекрасній формі, проте порадили їй ретельніше підбирати купальник і ракурс знімків.

"Фотограф звичайно ще той "професіонал".. Жахливі ракурси і купальник теж", "Господи, худа то яка", "А наша Поліна Сергіївна все така ж хороша", - писали в коментарях під фото.

Актриса в "Кадетах" грала роль Поліни Сергіївни

У 2017 році актриса народила дочку Instagram Захарової

Як писав OBOZREVATEL, первістка Захарова народила в 2011 році, проте через 8 місяців малятко померло. У 2017 році Захарова знову стала матір'ю.

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