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43-річна зірка "Кадетства" розбурхала мережу голим фото

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Зірка серіалу "Кадетство" Олена Захарова спантеличила шанувальників фото в мікро-купальнику.

Знімками зі свого відпочинку актриса поділилася на сторінці в Instagram, де більшість шанувальником обсипали компліментами зірку популярного серіалу.

Захарова позує

Захарова позує

Instagram Захарової

Поза у актриси дійсно дивна

Поза у актриси дійсно дивна

Instagram Захарової

"Мені здається, я вже трохи засмагла і відпочила", - підписала Захарова свої фото в купальнику. Деякі відзначили, що не дивлячись на вік, актриса в прекрасній формі, проте порадили їй ретельніше підбирати купальник і ракурс знімків.

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43-річна зірка "Кадетства" розбурхала мережу голим фото

43-річна зірка "Кадетства" розбурхала мережу голим фото

43-річна зірка "Кадетства" розбурхала мережу голим фото

"Фотограф звичайно ще той "професіонал".. Жахливі ракурси і купальник теж", "Господи, худа то яка", "А наша Поліна Сергіївна все така ж хороша", - писали в коментарях під фото.

Актриса в "Кадетах" грала роль Поліни Сергіївни

Актриса в "Кадетах" грала роль Поліни Сергіївни

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У 2017 році актриса народила дочку

У 2017 році актриса народила дочку

Instagram Захарової

Як писав OBOZREVATEL, первістка Захарова народила в 2011 році, проте через 8 місяців малятко померло. У 2017 році Захарова знову стала матір'ю.

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Сало Уронил
Сало Уронил
давай обоз приучай кастрюлек к скорому возвращению российских сериалов.окно овертона открывается
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Сало Уронил, Да они втихаря по интернету и не прекращали...
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