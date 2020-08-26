43-річна зірка "Дом-2" Меньщиков вперше став батьком. Фото

Зірка російського шоу "Дом-2" Степан Меньщиков вперше став батьком – у нього народилася донька.

Про поповнення в родині повідомила дружина 43-річної знаменитості Ангеліна Монах, опублікувавши фото новонародженої дівчинки, зроблене в пологовій палаті.

"Народила. Дівчинка, 3140 грамів", – зазначила обраниця Меньщикова.

Степан Меньщиков і Ангеліна Монах стали батьками (Instagram Ангеліни Монах)

Зазначимо, що користувачі в коментарях до публікації стали вітати новоспечених батьків.

"Вітаю! Бажаю міцного здоров'я малятку і вам гармонії в родині", "Вітаю! Малятку здоров'я, батькам мудрості та терпіння!", "Прийміть привітання. Нехай донечка росте найщасливішою, на радість батькам", – написали люди.

До речі, для Меньщикова це перша дитина, а для Ангеліни – третя. У жінки є дві дорослі доньки, одна з яких нещодавно подарувала їй онука.

Степан Меньщиков і Ангеліна Монах (Instagram Ангеліни Монах)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Дом-2" Степан Меньщиков публікував знімок, на якому його вагітна дружина Ангеліна позувала повністю голою.