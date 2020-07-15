43-річна зірка 'Дом-2' Меньщиков таємно одружився: перші фото з весілля

Зірка "Дом-2" Степан Меньщиков 7 липня офіційно зареєстрував свої стосунки з Ангеліною Монах, яка також брала участь в реаліті-шоу, в Новомосковському відділі РАЦС (Москва, Росія).

Щасливою подією чоловік поділився в своєму Instagram-акаунті. Меньщиков був на реєстрації шлюбу в білих брюках і картатому піджаку. Монах вибрала весільну сукню із високою талією, адже чекає дитину (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Найулюбленіша і найкрасивіша! Найніжніша і любляча! Дружина! Переглядаю фотографії і не вірю, що тепер все офіційно. Твій вибір букета, сукні: кожна деталь твого образу в наш день були прекрасні! Люблю тебе!" – написав Меньщиков.

Вагітна Ангеліна Монах Instagram @stepanvalerich

Відсвяткувати подію пара планує у вересні 2020 року. Весілля хочуть влаштувати в стилі російського дворянства.

"Друзі та близькі гості, знайомі і колеги, преса, карета, запряжена трійкою коней, ведмідь, цигани, виступ зірок російської естради і бенкет. Геля (Ангеліна. – Ред.), безумовно, візьме моє прізвище. А весільні костюми будуть стилізовані під епоху кінця 19-го століття", – розповідав раніше Меньщиков "СтарХіту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Ольга Бузова потрапила в скандал через те, що вийшла п'яна в ефір реаліті "Дом-2".