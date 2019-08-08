43-річна Мілла Йовович втретє стане мамою

Голлівудська зірка українського походження Мілла Йовович втретє стане мамою.

Цією радісною новиною актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, вона опублікувала фото, на якому продемонструвала кругленький животик. Зазначимо, що Йовович також розсекретила стати дитини — вони з чоловіком, режисером Полом Андерсоном, чекають дівчинку.

Мілла Йовович Фото з Instagram

"Після того, як я дізналася, що була вагітна 13 тижнів тому, у мене виникла суміш почуттів — від повної радості до жаху. Через мій вік і перервану останню вагітність я не хотіла занадто швидко прив'язуватися до цієї потенційної дитини. Останні кілька місяців моя сім'я і я жили на шпильках і голках, чекаючи, коли з'являться різні результати тестів, і проводячи велику частину нашого часу в кабінетах лікарів. Слава Богу, все добре. І ми дізналися, що нас благословили дівчинкою", — написала Мілла.

Мілла Йовович втретє стане мамою Фото з Instagram

Нагадаємо, що у Йовович і Андерсона вже підростають дві дівчинки: 11-річна Ева Габо Андерсон і 4-річна Дашіел Іден Йовович-Андерсон. Також акторці довелося зробити екстрений аборт два роки тому. На терміні 4,5 місяця у Мілли почалися передчасні пологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілла Йовович продемонструвала сексуальний і ефектний образ на Каннському кінофестивалі-2018. Вона позувала фотографам в платті з глибоким декольте і відкритою спиною від Prada.

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