43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець захопила мережу знімком, на якому вона позувала без макіяжу.

Фотографію знаменитість опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець 24.tv

У підписі до фото Олена зізналася, що кадр зробив її маленький син – 4-річний Іван. На знімку Кравець сфотографована в чорній толстовці з написом на блакитному тлі "Фредді Мерк'юрі".

При цьому актриса позує без краплі косметики, а волосся скуйовджене.

Шанувальники, побачивши нову фотографію знаменитості, прийшли в захват від природної краси Олени. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.

"Яка ви гарна жінка", "Посмішка – супер", "Така красива", "Ідеальна", "Ви шалено красива", – захоплювалися в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець зізналася, що втомилася від тем, на які вони жартують у "Вечірньому кварталі".