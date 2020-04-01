Російська телеведуча Дана Борисова зізналася, що погоджувалася на інтим з чоловіками заради грошей.

Так, за словами зірки, вона робила це в той час, коли приймала заборонені препарати. Борисова зазначила, що їй потрібно було чимось заробляти на життя. Про це телеведуча розповіла в інтерв'ю виданню "Собеседник".

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"Так. Я не приховую, що в той час, коли приймала заборонені препарати, дозволяла собі заробляти на життя різними способами, в тому числі й ескортом. Я була втраченою особистістю, тому погоджувалася на секс за гроші", – сказала Борисова.

Вона також додала, що "більше не практикує секс за гроші та вже три роки живе тверезою".

Дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

"Зараз я не практикую секс за гроші. Я ж уже три роки живу тверезою. Та й у мене останнім часом взагалі дуже мало інтиму. Запити високі. У мене було багато чоловіків, коли я була нетвереза. Зараз навіть не знаю, як з чоловіками треба поводитися. Тому сексу, напевно, у мене набагато менше, ніж у продавчині тістечок з нашого магазину", – підсумувала Борисова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова здивувала зізнанням про роман з чоловіком світської левиці Альони Кравець.

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