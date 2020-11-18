42-річна Василиса Фролова вагітна первістком. Фото

42-річна українська телеведуча Василиса Фролова оголосила про свою вагітність.

За її словами, вона не зациклювалася на цьому питанні. Дівчина просто перестала вірити в те, що може завагітніти. Про це вона заявила в інтерв'ю "Elle.ua" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фролова розповіла, що ритм її життя ніяк не змінився. Навпаки – ведуча стала працювати ще більше.

"Я продовжую вести щодня прямі ефіри на "Прямому" каналі і програму на Радіо НВ. Хіба що тепер замість цілодобових новинних інформаційних потоків, в яких я безперервно перебувала, я занурилася в вагітні додатки і влоги "овуляшек" на YouTube. Виявилося, це так цікаво", – сказала зірка.

Василиса Фролова оголосила про свою вагітність "Elle.ua"

Василиса Фролова оголосила про свою вагітність "Elle.ua"

Вона зазначила, що вагітність – це чудо. За її словами, ця чарівна блаженність дозволяє не бачити нічого поганого.

"Це розкішний і п'янкий період, який я бажаю пережити кожній", – додала Фролова.

Василиса Фролова оголосила про свою вагітність "Elle.ua"

Василиса Фролова оголосила про свою вагітність "Elle.ua"

Василиса Фролова оголосила про свою вагітність "Elle.ua"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василиса Фролова в ефірі української програми дозволила собі гучні і агресивні висловлювання проти українських пісенних квот на радіо.