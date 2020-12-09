42-річна Лорак викликала критику "образом Кардаш'ян": які ще скандали виникали через її зовнішність

42-річна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику в мережі через своє концертне вбрання, яке її шанувальникам здалося "невдалою копією" образу Кім Кардаш'ян.

Співачка досить часто стикається з хейтом через свої образи або зовнішність – її іноді звинувачують у надмірній вульгарності або невдалих пластичних операціях. OBOZREVATEL вирішив нагадати, за що критикували Ані Лорак протягом 2020 року.

Кім Кардаш'ян "на мінімалках"

Так, на початку грудня артистка з'явилася на концерті "Пісня року" в Москві в однотонному блискучому костюмі тілесного кольору. Особливу увагу користувачів Instagram привернули увагу такі деталі як чоботи-колготки на дуже високих підборах і піджак специфічного крою, який візуально розширює область стегон.

Лорак з'явилася на публіці в наряді, через який її порівняли з Кардаш'ян. Instagram Ані Лорак

Лорак розкритикували через невдалий образ Кім Кардаш'ян. Instagram Ані Лорак

Саме через особливого фасон піджака Лорак запідозрили в "наслідуванні" американської теледіви Кім Кардаш'ян. Такий експеримент зі стилем не сподобався шанувальникам зірки, про що вони і написали в коментарях під опублікованими знімками в соціальній мережі.

Лорак порівняли з Кім Кардаш'ян. Instagram Ані Лорак

Ані Лорак порівняли з Кардаш'ян. Instagram Ані Лорак

Образ Лорак розкритикували в мережі. Instagram Ані Лорак

Лорак розкритикували за наряд "Кім Кардаш'ян". Instagram Ані Лорак

Лорак порівняли з Дженніфер Лопес. Instagram Ані Лорак

Вбрання Лорак не сподобався шанувальникам. Instagram Ані Лорак

Концертне вбрання Лорак не сподобалось фанатам. Instagram Ані Лорак

Концертний образ Лорак не сподобався фанатам. Instagram Ані Лорак

"Губи на половину обличчя": критика через пластичні операції

42-річна Ані Лорак періодично потрапляє під бурхливу критику через зміни своєї зовнішності. Фанати артистки часто помічають, як змінюється форма її губ, скул і розрізу очей. Багато з них пишуть під її знімками про те, що вони не впізнають улюблену артистку і закликають її зупинитися. Нібито через пластики і використання філерів вона "зіпсувала свою природну красу".

Ані Лорак викрили в пластиці. Instagram Ані Лорак

Втім, сама зірка ніяк не коментує напади хейтерів і не підтверджує наявність стороннього втручання в свою зовнішність. Однак неозброєним поглядом можна відзначити зміни, які відбулися з її обличчям за останні 10 років.

Ані Лорак після пластики губ. Instagram Ані Лорак

Лорак у 2009 році. Instagram Ані Лорак

Ані Лорак 20 років тому. Instagram Ані Лорак

Як виглядала Ані Лорак в юності. Instagram Ані Лорак

Нудний гардероб "без фантазії"

Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль Ані Лорак. Так, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності або сексуального посилу. Він зазначив, що образи Лорак виглядають стримано, без фантазії і індивідуальності.

Гардероб Лорак назвали "нудним". Instagram Ані Лорак

"Весь час гола!" Як критикували концертні образи Лорак

Незважаючи на те, що багато стилісти іноді називають світські образи Ані Лорак нудними і нецікавими, артистка все ж нерідко з'являлася на публіці у відвертих нарядах. Зокрема, більшість її концертних костюмів ставали об'єктами насмішок в мережі через свою відвертість.

Відверта сукня Ані Лорак. Instagram Ані Лорак

Купальники, сукні з ультраглибоким вирізом в області декольте – те, що найчастіше критикують фанати Ані Лорак. Але, варто зазначити, що останнім часом вона все рідше виходить на публіку в "напівголих" нарядах.

Лорак розкритикували за сукню з глибоким декольте. Instagram Ані Лорак

Лорак вийшла на сцену в купальнику. Instagram Ані Лорак

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страждаємо і любимо" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі порівняли з "вечіркою в наркопритоні".