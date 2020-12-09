42-річна Лорак викликала критику "образом Кардаш'ян": які ще скандали виникали через її зовнішність

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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За що Ані Лорак критикували в 2020 році

42-річна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику в мережі через своє концертне вбрання, яке її шанувальникам здалося "невдалою копією" образу Кім Кардаш'ян.

Співачка досить часто стикається з хейтом через свої образи або зовнішність – її іноді звинувачують у надмірній вульгарності або невдалих пластичних операціях. OBOZREVATEL вирішив нагадати, за що критикували Ані Лорак протягом 2020 року.

  • Кім Кардаш'ян "на мінімалках"

Так, на початку грудня артистка з'явилася на концерті "Пісня року" в Москві в однотонному блискучому костюмі тілесного кольору. Особливу увагу користувачів Instagram привернули увагу такі деталі як чоботи-колготки на дуже високих підборах і піджак специфічного крою, який візуально розширює область стегон.

Лорак з'явилася на публіці в наряді, через який її порівняли з Кардаш'ян.
Лорак розкритикували через невдалий образ Кім Кардаш'ян.

Саме через особливого фасон піджака Лорак запідозрили в "наслідуванні" американської теледіви Кім Кардаш'ян. Такий експеримент зі стилем не сподобався шанувальникам зірки, про що вони і написали в коментарях під опублікованими знімками в соціальній мережі.

Лорак порівняли з Кім Кардаш'ян.
Ані Лорак порівняли з Кардаш'ян.
Образ Лорак розкритикували в мережі.
Лорак розкритикували за наряд "Кім Кардаш'ян".
Лорак порівняли з Дженніфер Лопес.
Вбрання Лорак не сподобався шанувальникам.
Концертне вбрання Лорак не сподобалось фанатам.
Концертний образ Лорак не сподобався фанатам.
  • "Губи на половину обличчя": критика через пластичні операції

42-річна Ані Лорак періодично потрапляє під бурхливу критику через зміни своєї зовнішності. Фанати артистки часто помічають, як змінюється форма її губ, скул і розрізу очей. Багато з них пишуть під її знімками про те, що вони не впізнають улюблену артистку і закликають її зупинитися. Нібито через пластики і використання філерів вона "зіпсувала свою природну красу".

Ані Лорак викрили в пластиці.

Втім, сама зірка ніяк не коментує напади хейтерів і не підтверджує наявність стороннього втручання в свою зовнішність. Однак неозброєним поглядом можна відзначити зміни, які відбулися з її обличчям за останні 10 років.

Ані Лорак після пластики губ.
Лорак у 2009 році.
Ані Лорак 20 років тому.
Як виглядала Ані Лорак в юності.
  • Нудний гардероб "без фантазії"

Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль Ані Лорак. Так, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності або сексуального посилу. Він зазначив, що образи Лорак виглядають стримано, без фантазії і індивідуальності.

Гардероб Лорак назвали "нудним".
  • "Весь час гола!" Як критикували концертні образи Лорак

Незважаючи на те, що багато стилісти іноді називають світські образи Ані Лорак нудними і нецікавими, артистка все ж нерідко з'являлася на публіці у відвертих нарядах. Зокрема, більшість її концертних костюмів ставали об'єктами насмішок в мережі через свою відвертість.

Відверта сукня Ані Лорак.

Купальники, сукні з ультраглибоким вирізом в області декольте – те, що найчастіше критикують фанати Ані Лорак. Але, варто зазначити, що останнім часом вона все рідше виходить на публіку в "напівголих" нарядах.

Лорак розкритикували за сукню з глибоким декольте.
Лорак вийшла на сцену в купальнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страждаємо і любимо" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі порівняли з "вечіркою в наркопритоні".

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