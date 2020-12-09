42-річна Лорак викликала критику "образом Кардаш'ян": які ще скандали виникали через її зовнішність

42-річна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику в мережі через своє концертне вбрання, яке її шанувальникам здалося "невдалою копією" образу Кім Кардаш'ян.

Співачка досить часто стикається з хейтом через свої образи або зовнішність – її іноді звинувачують у надмірній вульгарності або невдалих пластичних операціях. OBOZREVATEL вирішив нагадати, за що критикували Ані Лорак протягом 2020 року.

Кім Кардаш'ян "на мінімалках"

Так, на початку грудня артистка з'явилася на концерті "Пісня року" в Москві в однотонному блискучому костюмі тілесного кольору. Особливу увагу користувачів Instagram привернули увагу такі деталі як чоботи-колготки на дуже високих підборах і піджак специфічного крою, який візуально розширює область стегон.

Саме через особливого фасон піджака Лорак запідозрили в "наслідуванні" американської теледіви Кім Кардаш'ян. Такий експеримент зі стилем не сподобався шанувальникам зірки, про що вони і написали в коментарях під опублікованими знімками в соціальній мережі.

"Губи на половину обличчя": критика через пластичні операції

42-річна Ані Лорак періодично потрапляє під бурхливу критику через зміни своєї зовнішності. Фанати артистки часто помічають, як змінюється форма її губ, скул і розрізу очей. Багато з них пишуть під її знімками про те, що вони не впізнають улюблену артистку і закликають її зупинитися. Нібито через пластики і використання філерів вона "зіпсувала свою природну красу".

Втім, сама зірка ніяк не коментує напади хейтерів і не підтверджує наявність стороннього втручання в свою зовнішність. Однак неозброєним поглядом можна відзначити зміни, які відбулися з її обличчям за останні 10 років.

Нудний гардероб "без фантазії"

Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль Ані Лорак. Так, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності або сексуального посилу. Він зазначив, що образи Лорак виглядають стримано, без фантазії і індивідуальності.

"Весь час гола!" Як критикували концертні образи Лорак

Незважаючи на те, що багато стилісти іноді називають світські образи Ані Лорак нудними і нецікавими, артистка все ж нерідко з'являлася на публіці у відвертих нарядах. Зокрема, більшість її концертних костюмів ставали об'єктами насмішок в мережі через свою відвертість.

Купальники, сукні з ультраглибоким вирізом в області декольте – те, що найчастіше критикують фанати Ані Лорак. Але, варто зазначити, що останнім часом вона все рідше виходить на публіку в "напівголих" нарядах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страждаємо і любимо" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі порівняли з "вечіркою в наркопритоні".