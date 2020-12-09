42-річна Лорак викликала критику "образом Кардаш'ян": які ще скандали виникали через її зовнішність
42-річна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику в мережі через своє концертне вбрання, яке її шанувальникам здалося "невдалою копією" образу Кім Кардаш'ян.
Співачка досить часто стикається з хейтом через свої образи або зовнішність – її іноді звинувачують у надмірній вульгарності або невдалих пластичних операціях. OBOZREVATEL вирішив нагадати, за що критикували Ані Лорак протягом 2020 року.
- Кім Кардаш'ян "на мінімалках"
Так, на початку грудня артистка з'явилася на концерті "Пісня року" в Москві в однотонному блискучому костюмі тілесного кольору. Особливу увагу користувачів Instagram привернули увагу такі деталі як чоботи-колготки на дуже високих підборах і піджак специфічного крою, який візуально розширює область стегон.
Саме через особливого фасон піджака Лорак запідозрили в "наслідуванні" американської теледіви Кім Кардаш'ян. Такий експеримент зі стилем не сподобався шанувальникам зірки, про що вони і написали в коментарях під опублікованими знімками в соціальній мережі.
- "Губи на половину обличчя": критика через пластичні операції
42-річна Ані Лорак періодично потрапляє під бурхливу критику через зміни своєї зовнішності. Фанати артистки часто помічають, як змінюється форма її губ, скул і розрізу очей. Багато з них пишуть під її знімками про те, що вони не впізнають улюблену артистку і закликають її зупинитися. Нібито через пластики і використання філерів вона "зіпсувала свою природну красу".
Втім, сама зірка ніяк не коментує напади хейтерів і не підтверджує наявність стороннього втручання в свою зовнішність. Однак неозброєним поглядом можна відзначити зміни, які відбулися з її обличчям за останні 10 років.
- Нудний гардероб "без фантазії"
Відомий російський історик моди і ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль Ані Лорак. Так, на думку Васильєва, у артистки немає екстравагантності або сексуального посилу. Він зазначив, що образи Лорак виглядають стримано, без фантазії і індивідуальності.
- "Весь час гола!" Як критикували концертні образи Лорак
Незважаючи на те, що багато стилісти іноді називають світські образи Ані Лорак нудними і нецікавими, артистка все ж нерідко з'являлася на публіці у відвертих нарядах. Зокрема, більшість її концертних костюмів ставали об'єктами насмішок в мережі через свою відвертість.
Купальники, сукні з ультраглибоким вирізом в області декольте – те, що найчастіше критикують фанати Ані Лорак. Але, варто зазначити, що останнім часом вона все рідше виходить на публіку в "напівголих" нарядах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страждаємо і любимо" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі порівняли з "вечіркою в наркопритоні".