42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки

Анна Міхно люди 11:04, 14.04.2020 Оновлено: 11:08, 14.04.2020

Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників провокаційною фотографією, на якій позувала в костюмі школярки.

Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці 42-річної знаменитості в Instagram.

Катерина Климова
fromua.news

На фото Катерина позує в шкільній формі, з двома хвостиками й бантами, а також в окулярах.

"Знову до школи! Саме час зайнятися саморозвитком", – таким підписом супроводила публікацію зірка.

Нова фотографія викликала бурхливі емоції у підписників Климової. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.

"Климовій п'ять за зовнішній вигляд", "Мені б таку однокласницю", "Просто вогонь", "Сексі-школярка", – захоплювалися шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Пожежа в Чорнобилі: вогонь дістався сховищ відходів із ЧАЕС

Бюджет-2020 урізали через коронавірус: українців чекає новий курс долара, падіння зарплат і безробіття

В Італії людям пропонували подякувати Путіну за 200 євро

"Обіцянки-цяцянки від Зє". Як Зеленський "порішав" з "Укрбудом" і що з цього вийшло

На нас пытаются накинуть рабский ошейник