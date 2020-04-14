42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників провокаційною фотографією, на якій позувала в костюмі школярки.
Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці 42-річної знаменитості в Instagram.
На фото Катерина позує в шкільній формі, з двома хвостиками й бантами, а також в окулярах.
"Знову до школи! Саме час зайнятися саморозвитком", – таким підписом супроводила публікацію зірка.
Нова фотографія викликала бурхливі емоції у підписників Климової. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.
"Климовій п'ять за зовнішній вигляд", "Мені б таку однокласницю", "Просто вогонь", "Сексі-школярка", – захоплювалися шанувальники.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.