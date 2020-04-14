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14 квітня • оновлено в 12:25
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42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки

4.9т
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Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників провокаційною фотографією, на якій позувала в костюмі школярки.

Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці 42-річної знаменитості в Instagram.

Катерина Климова

Катерина Климова

fromua.news

На фото Катерина позує в шкільній формі, з двома хвостиками й бантами, а також в окулярах.

"Знову до школи! Саме час зайнятися саморозвитком", – таким підписом супроводила публікацію зірка.

Нова фотографія викликала бурхливі емоції у підписників Климової. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.

"Климовій п'ять за зовнішній вигляд", "Мені б таку однокласницю", "Просто вогонь", "Сексі-школярка", – захоплювалися шанувальники.

42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки
42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Форма из секс-шопа что ли? Год назад выпускницы московских школ именно там приобретали ретро наряд для выпускных...
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