42-річна Климова завела мережу пікантним фото в костюмі школярки

Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників провокаційною фотографією, на якій позувала в костюмі школярки.

Так, пікантний знімок з'явився на особистій сторінці 42-річної знаменитості в Instagram.

Катерина Климова fromua.news

На фото Катерина позує в шкільній формі, з двома хвостиками й бантами, а також в окулярах.

"Знову до школи! Саме час зайнятися саморозвитком", – таким підписом супроводила публікацію зірка.

Нова фотографія викликала бурхливі емоції у підписників Климової. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.

"Климовій п'ять за зовнішній вигляд", "Мені б таку однокласницю", "Просто вогонь", "Сексі-школярка", – захоплювалися шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.

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