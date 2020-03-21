42-річна Климова викликала захват у мережі пляжним фото

Російська актриса Катерина Климова показала ніжне фото з пляжу, чим викликала хвилю компліментів в мережі.

Чуттєва фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Катерина Климова Кино-Театр.РУ

Артистка показала знімок, на якому в коротких шортах йде уздовж берега. На фото Климова зображена зі спини, демонструючи підтягнуті стрункі ноги.

Шанувальники артистки прийшли в захват від ніжного фото Катерини. Багато в коментарях похвалили зовнішність 42-річної актриси, а також процитували слова з відомої пісні "Я готов целовать песок, по которому ты ходила".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.

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