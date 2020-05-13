42-річна Климова вразила мережу фото з чотирирічною донькою

Крістіна Долматова люди 11:47, 13.05.2020

Російська актриса Катерина Климова показала зворушливі фото з чотирирічною донькою Беллою.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них мама і донька позували на ліжку в обіймах один одного. А також на одному з кадрів Белла торкалася обличчя Климової маленькими ручками.

Катерина Климова
Фото: instagram/klimovagram
Катерина Климова з донькою Беллою
Фото: instagram/klimovagram
Катерина Климова з донькою Беллою
Фото: instagram/klimovagram
Катерина Климова
Фото: instagram/klimovagram

Шанувальники прийшли в захват від сімейних кадрів. Багато фанатів актриси написали, що Белла дуже на неї схожа.

"Неймовірно милі та красиві", "Ви такі класні", "Мамина копія", "В Беллі бачу вас, Катю", "Мамині очі", "Зворушливо", – написали вони.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова потішила шанувальників архівними фото, на яких вона позувала в короткій спідниці та спокусливому топі.

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