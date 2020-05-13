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13 травня • оновлено в 17:08
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42-річна Климова вразила мережу фото з чотирирічною донькою

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Російська актриса Катерина Климова показала зворушливі фото з чотирирічною донькою Беллою.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них мама і донька позували на ліжку в обіймах один одного. А також на одному з кадрів Белла торкалася обличчя Климової маленькими ручками.

Катерина Климова

Катерина Климова

Фото: instagram/klimovagram

Катерина Климова з донькою Беллою

Катерина Климова з донькою Беллою

Фото: instagram/klimovagram

Катерина Климова з донькою Беллою

Катерина Климова з донькою Беллою

Фото: instagram/klimovagram

Катерина Климова

Катерина Климова

Фото: instagram/klimovagram

Шанувальники прийшли в захват від сімейних кадрів. Багато фанатів актриси написали, що Белла дуже на неї схожа.

"Неймовірно милі та красиві", "Ви такі класні", "Мамина копія", "В Беллі бачу вас, Катю", "Мамині очі", "Зворушливо", – написали вони.

"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою
"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою
"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою
"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою
"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою
"Мамина копія": Климова захопила мережу фото з 4-річною дочкою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова потішила шанувальників архівними фото, на яких вона позувала в короткій спідниці та спокусливому топі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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