42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах

Російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку.

Спокуслива фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Катерина Климова Instagram @klimovagram

На фото Катерина сфотографувала себе в дзеркалі. У кадрі Климова позує у відвертій міні-сукні з глибоким декольте і мереживною спідницею, під яку одягла спокусливі панчохи.

Катерина Климова Instagram @klimovagram

Вбрання підкреслило шикарні форми актриси, акцентувавши увагу на грудях зірки, а також її струнких ногах.

Катерина Климова Instagram @klimovagram

Шанувальники не змогли встояти перед пікантним кадром знаменитості:

"Неймовірна красуня", "Вічно молода", "Катя, ви прекрасні", "Ого! Шикарна", "Космічна", "Яка красива".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.

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