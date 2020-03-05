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5 березня • оновлено в 10:29
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42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах

27.2т
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Російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку.

Спокуслива фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

На фото Катерина сфотографувала себе в дзеркалі. У кадрі Климова позує у відвертій міні-сукні з глибоким декольте і мереживною спідницею, під яку одягла спокусливі панчохи.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Вбрання підкреслило шикарні форми актриси, акцентувавши увагу на грудях зірки, а також її струнких ногах.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Шанувальники не змогли встояти перед пікантним кадром знаменитості:

"Неймовірна красуня", "Вічно молода", "Катя, ви прекрасні", "Ого! Шикарна", "Космічна", "Яка красива".

42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах
42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах
42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах
42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах
42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
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