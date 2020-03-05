42-річна Климова розбурхала гарячим фото в панчохах

Російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру на новому провокаційному знімку.
Спокуслива фотографія з'явилася на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Катерина Климова
Instagram @klimovagram
На фото Катерина сфотографувала себе в дзеркалі. У кадрі Климова позує у відвертій міні-сукні з глибоким декольте і мереживною спідницею, під яку одягла спокусливі панчохи.
Катерина Климова
Instagram @klimovagram
Вбрання підкреслило шикарні форми актриси, акцентувавши увагу на грудях зірки, а також її струнких ногах.
Катерина Климова
Instagram @klimovagram
Шанувальники не змогли встояти перед пікантним кадром знаменитості:
"Неймовірна красуня", "Вічно молода", "Катя, ви прекрасні", "Ого! Шикарна", "Космічна", "Яка красива".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.
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