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1 березня • оновлено в 13:54
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40-річна зірка "Кухні" втретє стала мамою

2.3т
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40-річна російська актриса Олена Подкамінська, зірка серіалу "Кухня" втретє стала мамою. Відомо, що артистка народила хлопчика в одній з московських клінік.

Зазначається, що дитина народилася ще 21 лютого, але Подкамінська тримала це в таємниці. Про поповнення в родині вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Подкамінська

Олена Подкамінська

instagram.com/podkaminskaya_official

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"Весна! Щастя ж! Справедливості заради варто визнати: а лютий виявився не такий вже й поганий! У всякому разі, 21 лютого, в найсвітліший, сонячний день цього місяця, коли пахло ось цією самою, довгоочікуваною весною, і очі сліпило від синяви небес, я народила сина", - написала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 лютого дружина репера Джигана Оксана Самойлова народила сина, якого назвали Давидом.

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Автор
Марія Дідик
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