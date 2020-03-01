40-річна зірка "Кухні" втретє стала мамою

40-річна російська актриса Олена Подкамінська, зірка серіалу "Кухня" втретє стала мамою. Відомо, що артистка народила хлопчика в одній з московських клінік.
Зазначається, що дитина народилася ще 21 лютого, але Подкамінська тримала це в таємниці. Про поповнення в родині вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Олена Подкамінська
instagram.com/podkaminskaya_official
"Весна! Щастя ж! Справедливості заради варто визнати: а лютий виявився не такий вже й поганий! У всякому разі, 21 лютого, в найсвітліший, сонячний день цього місяця, коли пахло ось цією самою, довгоочікуваною весною, і очі сліпило від синяви небес, я народила сина", - написала вона.
Весна! Щастя ж! Справедливості заради варто визнати: а лютий виявився не так вже й поганий! У всякому разі, 21го числа, в найсвітліший, сонячний день цього місяця, коли пахло ось цієї самої, довгоочікуваної весни, і очі сліпило від синяви небес, я народила сина! ❤ ⠀ Photo @ emgrigorieva☀ MuaH @ afinogenovaolga☀ Style @ lisakova☀
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