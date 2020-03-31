Відома українська телеведуча вперше стала мамою. Фото

Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. У зірки та її чоловіка Олександра Кам'янця народилася донька.

Радісною новиною поділилася на своїй сторінці в Facebook сама Попова. Вона також опублікувала перше фото новонародженої.

Анна Панова Фото: facebook/anna.g.panova

"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здоровою та щасливою, доню", – прокоментувала фото з новонародженою Панова.

Анна Панова вперше стала мамою Фото: facebook/anna.g.panova

Анна Панова і Олександра Кам'янець Фото: facebook/anna.g.panova

Зазначимо, що підписники засипали Анну захопленими коментарями і побажали їй та дитині міцного здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудські актриса Мілла Йовович втретє стала мамою. У зірки та її чоловіка Пола Андерсона народилася донька.

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