Відома українська телеведуча вперше стала мамою. Фото

Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. У зірки та її чоловіка Олександра Кам'янця народилася донька.
Радісною новиною поділилася на своїй сторінці в Facebook сама Попова. Вона також опублікувала перше фото новонародженої.
Анна Панова
Фото: facebook/anna.g.panova
"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здоровою та щасливою, доню", – прокоментувала фото з новонародженою Панова.
Анна Панова вперше стала мамою
Фото: facebook/anna.g.panova
Анна Панова і Олександра Кам'янець
Фото: facebook/anna.g.panova
Зазначимо, що підписники засипали Анну захопленими коментарями і побажали їй та дитині міцного здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудські актриса Мілла Йовович втретє стала мамою. У зірки та її чоловіка Пола Андерсона народилася донька.
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