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31 березня • оновлено в 13:34
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40-річна ведуча Анна Панова вперше стала мамою. Фото

3.7т
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Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. У зірки та її чоловіка Олександра Кам'янця народилася донька.

Радісною новиною поділилася на своїй сторінці в Facebook сама Попова. Вона також опублікувала перше фото новонародженої.

Анна Панова

Анна Панова

Фото: facebook/anna.g.panova

"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здоровою та щасливою, доню", – прокоментувала фото з новонародженою Панова.

Анна Панова вперше стала мамою

Анна Панова вперше стала мамою

Фото: facebook/anna.g.panova

Анна Панова і Олександра Кам'янець

Анна Панова і Олександра Кам'янець

Фото: facebook/anna.g.panova

Зазначимо, що підписники засипали Анну захопленими коментарями і побажали їй та дитині міцного здоров'я.

Відома українська телеведуча вперше стала мамою. Фото
Відома українська телеведуча вперше стала мамою. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудські актриса Мілла Йовович втретє стала мамою. У зірки та її чоловіка Пола Андерсона народилася донька.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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