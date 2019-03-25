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40-річна українська знаменитість втретє стане мамою

1.5тЧитати матеріал російською

40-річна українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва знову готується до поповнення в родині.

В офіційному Instagram проект "Світське життя" показав Подкопаєву з чоловіком на одному зі світських заходів у столиці.

Відзначається, що Лілія та її чоловік Ігор побували на церемонії нагородження премії "Людина року". Гімнастка була запрошена не тільки в якості гості, а й вручила премію в номінації "Спортсмен року" Олександру Усику.

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Коханий Подкопаєвої вже більше 25 років живе в Атланті (США). Сама ж зірка спорту виховує двох дітей - прийомного сина Вадима та доньку Кароліну (від шлюбу з Тимофієм Нагорним).

40-річна українська знаменитість втретє стане мамою

Фото: lime.apostrophe.ua

40-річна українська знаменитість втретє стане мамою

Фото: lime.apostrophe.ua

Подробиць про третю дитину гімнастки проект не розкрив.

Як писав раніше OBOZREVATEL, український артист Сергій Бабкін поділився в Instagram свіжим фото з вагітною дружиною Сніжаною. Свій пост він присвятив Міжнародному дню щастя, який відзначається 20 березня.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Лілія Подкопаєва
Місце
Україна
Тег
діти
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