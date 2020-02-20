39-річна зірка "Володаря перснів" вперше став батьком

Популярний американський актор Елайджа Вуд, відомий за роллю Фродо у фільмі "Володар перснів", вперше став батьком.

Про це повідомляє видання Us Weekly.

Елайджа Вуд Getty

Первістка 39-річному акторові народила його кохана, датський продюсер Метте-Марі Конгсвед.

Примітно, що пара веде досить закритий спосіб життя і не ділиться подробицями відносин. Більш того, про вагітність дівчини стало відомо завдяки папараці, яким у липні минулого року вдалося сфотографувати вагітну Метте-Марі під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед Getty

Відомо, що роман Вуд і Конгсвед почався в 2017 році після зйомок у фільмі "В цьому світі я більше не відчуваю себе як вдома". А офіційно підтвердила свої відносини пара лише в січні 2018 року.

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед (праворуч) Getty

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