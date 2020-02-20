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20 лютого • оновлено в 08:16
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39-річна зірка "Володаря перснів" вперше став батьком

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Популярний американський актор Елайджа Вуд, відомий за роллю Фродо у фільмі "Володар перснів", вперше став батьком.

Про це повідомляє видання Us Weekly.

Елайджа Вуд

Елайджа Вуд

Getty

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Первістка 39-річному акторові народила його кохана, датський продюсер Метте-Марі Конгсвед.

Примітно, що пара веде досить закритий спосіб життя і не ділиться подробицями відносин. Більш того, про вагітність дівчини стало відомо завдяки папараці, яким у липні минулого року вдалося сфотографувати вагітну Метте-Марі під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед

Getty

Відомо, що роман Вуд і Конгсвед почався в 2017 році після зйомок у фільмі "В цьому світі я більше не відчуваю себе як вдома". А офіційно підтвердила свої відносини пара лише в січні 2018 року.

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед (праворуч)

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед (праворуч)

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий британський актор і зірка серіалу "Шерлок" Мартін Фріман зізнався, що застосовував до своїх дітей – сина Джо і дочки Грейс – фізичні і моральні покарання.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Елайджа Вуд
Місце
США
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