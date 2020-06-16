39-річна російська телезірка показала обличчя після пластики. Фото

Російська телеведуча і зірка мережі Маша Малиновська зробила пластичну операцію повік і змінила розріз очей.

39-річна ведуча похвалилася результатом операції на особистій сторінці в Instagram. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як Малиновська виглядала до пластики.

"Це блефаропластика верхньої повіки і підтяжка верхньої третини обличчя, яка називається "лисячі очі", – розповіла шанувальникам Маша.

Instagram Маші Малиновської

Також артистка уточнила, що з моменту хірургічного втручання пройшло більше місяця, отже, операція була зроблена в травні.

Відзначимо, Маша Малиновська протягом своєї кар'єри неодноразово вдавалася до послуг пластичного хірурга. Так, жінка кілька разів змінювала форму губ, скул і робила підтяжки.

Як виглядала Маша Малиновська до останньої пластичної операції

Цікаво, що після безлічі пластичних операцій, телеведуча відверто зізналася, що шкодує про деякі хірургічних втручаннях. Так, вона порадила прихильницям не робити операції на грудях і не накачувати губи. Також Малиновська збільшувала груди і змінювала форму носа.

Instagram Маші Малиновської

Instagram Маші Малиновської

Instagram Маші Малиновської

Instagram Маші Малиновської

Маша Малиновська на початку кар'єри: фото

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маша Малиновська зізналася, що в дитинстві була згвалтована. За словами зірки, ця страшна історія трапилася з нею і її однокласницею, коли вони йшли додому зі школи.