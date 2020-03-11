Скандальна російська актриса Наталія Бочкарьова порадувала своїх шанувальників пікантною фотографією.

Знімок 39-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Наталія Бочкарьова Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарьова зняла з себе одяг і позувала напівоголеною, прикривши спокусливі форми багряним простирадлом. Завершували образ ефектна зачіска та яскравий макіяж.

"Дорогі мої, як ви вважаєте, чи існує в реальному житті особливий рецепт кохання?", – поцікавилася у шанувальників Бочкарьова.

Втім, шанувальники замість відповіді на питання актриси почали захоплюватися зовнішнім виглядом зірки:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як актриса Наталія Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном. Як стало відомо, 23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

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