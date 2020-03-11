Головна Новини
11 березня • оновлено в 03:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

39-річна Бочкарьова прикрила голе тіло простирадлом: гаряче фото

931
Читати матеріал російською

Скандальна російська актриса Наталія Бочкарьова порадувала своїх шанувальників пікантною фотографією.

Знімок 39-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Наталія Бочкарьова

Наталія Бочкарьова

Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарьова зняла з себе одяг і позувала напівоголеною, прикривши спокусливі форми багряним простирадлом. Завершували образ ефектна зачіска та яскравий макіяж.

"Дорогі мої, як ви вважаєте, чи існує в реальному житті особливий рецепт кохання?",поцікавилася у шанувальників Бочкарьова.

Втім, шанувальники замість відповіді на питання актриси почали захоплюватися зовнішнім виглядом зірки:

Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло
Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло
Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло
Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло
Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло
Прикрилася тільки простирадлом: Бочкарьова показала голе тіло

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як актриса Наталія Бочкарьова розплатилася за скандал з кокаїном. Як стало відомо, 23 січня зірка серіалу "Щасливі разом" виставила на продаж свій Кадиллак: відповідне оголошення вона зробила в Інстаграм.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги