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31 березня • оновлено в 02:53
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39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу

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Скандальна російська актриса Наталія Бочкарьова порадувала шанувальників спокусливою фотографією.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Наталія Бочкарьова

Наталія Бочкарьова

Instagram @natalia_bochkareva_official

Судячи з фото, Бочкарьова тільки вийшла з душу – актриса позує з ще вологим волоссям. Крім того, Наталія сфотографувала себе оголеною, прикривши тіло одним рушником.

"Ось ви часто пишете й говорите, що зірки красиві тільки тому, що на них завжди тонна косметики. І будь-кого, якщо нафарбувати, можна зробити суперзіркою! А я вважаю, що найкраща косметика для жінки – це все-таки її чистота", – написала під фото актриса.

Шанувальники не залишили без уваги провокаційний кадр Бочкарьової, і засипали її компліментами.

39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу
39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу
39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу
39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу
39-річна Бочкарьова показала пікантне фото з душу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Бочкарьова прийшла на прем'єру фільму "Джентльмени" з новим коханим.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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