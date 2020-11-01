39-річна Агілера вразила сексуальними формами в латексних сукнях. Фото

Obozrevatel Люди 13:07, 1.11.2020

Відома американська співачка Крістіна Агілера вразила шанувальників своєю сексуальною фігурою.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію фотографій в містичних образах на Геловін 2020.

39-річна Агілера приміряла на себе три образи, зроблені з латексу, які чітко підкреслили витончені форми зірки.

На одних фотографіях співачка з'явилася в образі чортеня.

Крістіна Агілера опублікувала серію фотографій в містичних образах на Хеллоуїн 2020.
Instagram
Крістіна Агілера з'явилася в образі чортеня.
Instagram

Пізніше артистка додала фото в латексній червоній сукні з аксесуаром у вигляді лампи Аладіна.

Крістіна Агілера вразила фанатів сексуальними формами.
Instagram
Крістіна Агілера показала три образи на Хеллоуїн 2020.
Instagram

В останньому образі на Геловін 2020 Агілера постала перед шанувальниками у вигляді інопланетної істоти, немов з містичного блокбастера.

Крістіна Агілера в образі інопланетної істоти.
Instagram

"Ти королева Геловіна", "Ти дуже сексуальна", "О боже, це занадто гаряче", – писали фоловери під знімками співачки.

Нещодавно OBOZREVATEL писав про те, що Крістіна Агілера повністю роздяглася заради ЛГБТ.

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