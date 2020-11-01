39-річна Агілера вразила сексуальними формами в латексних сукнях. Фото

Відома американська співачка Крістіна Агілера вразила шанувальників своєю сексуальною фігурою.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію фотографій в містичних образах на Геловін 2020.

39-річна Агілера приміряла на себе три образи, зроблені з латексу, які чітко підкреслили витончені форми зірки.

На одних фотографіях співачка з'явилася в образі чортеня.

Пізніше артистка додала фото в латексній червоній сукні з аксесуаром у вигляді лампи Аладіна.

В останньому образі на Геловін 2020 Агілера постала перед шанувальниками у вигляді інопланетної істоти, немов з містичного блокбастера.

"Ти королева Геловіна", "Ти дуже сексуальна", "О боже, це занадто гаряче", – писали фоловери під знімками співачки.

Нещодавно OBOZREVATEL писав про те, що Крістіна Агілера повністю роздяглася заради ЛГБТ.