38-річний DJ Smash вперше став батьком: фото новонародженої дитини

Популярний російський музикант і продюсер Андрій Ширман, більш відомий як DJ Smash, вперше став батьком.

Так, дружина 38-річного діджея, модель Анастасія Кривошеєва народила дівчинку в четвер, 18 червня. Про це пара повідомила на своїх сторінках в Instagram.

У DJ Smash народилася дочка (фото – Instagram)

"Друзі! У нашій родині сталося маленьке диво, яке скоро виросте в великі чудеса. У нас народилася дочка! Немає таких слів щоб передати наші емоції, поки хочу сказати спасибі моїй улюбленій – ти чарівниця!" – написав музикант.

Його кохана, Анастасія Кривошеєва також поділилася радістю з шанувальниками і розповіла подробиці. Так, за її словами, в ніч перед пологами пара не могла спати – нібито у них було передчуття. Анастасія вирушила вранці на плановий огляд і пологи почалися внезипно. Через дві години на світ з'явилася їхня дочка.

У DJ Smash народилася дочка (фото – Instagram)

Судячи зі знімків, немовля і новоспечена мама почувають себе добре. Про те, як вирішили назвати дівчинку, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 31-річний британський актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вперше став батьком. Його дівчина Джорджіа Грум народила дівчинку.