38-річна Кухар зробила зізнання про народження третьої дитини

Українська прима-балерина, актриса і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, що хотіла б стати мамою втретє.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL балерина зазначила, що вони з чоловіком – артистом балету Олександром Стояновим часто обговорюють цю тему. За її словами, ініціатива здебільшого йде від чоловіка.

"Я регулярно замислююся про поповнення в родині. Особливо, коли про це нагадує Олександр", – зазначила балерина.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Instagram Олександра Стоянова

Зірка також пожартувала, що дитина може з'явитися на світ, якщо в країні введуть локдаун і вони з чоловіком будуть багато часу проводити вдома, а не приділяти всю увагу роботі.

"Якщо ще раз в Україні введуть один локдаун, можливо, в нашій родині з'явиться третя дитина", – пожартувала Кухар.

Кухар і Стоянов з дітьми. KP.UA

Нагадаємо, зіркова пара українського балету – Катерина Кухар та Олександр Стоянов – разом прожили 12 років. Пара довгий час перебувала в цивільному шлюбі, офіційно вони одружилися в США в 2018 році, через 10 років спільного життя. У вересні 2019 вони також влаштували публічну церемонію в прямому ефірі на шоу "Танці з зірками".

Стоянов і Кухар виховують двох дітей – сина Тимура і дочку Анастасію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Кухар розповіла про жіночу конкуренцію в великому балеті. Вона зазначила, що її намагалися підставити різними способами: вирізали хутро на шубі, розсипали скло на сходинках в надії, що вона поріже ноги перед спектаклем, і багатьма іншими методами.