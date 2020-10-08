37-річний Тіматі пішов на шоу "Холостяк": у мережі розгорівся скандал

Репер Тіматі (Тимур Юнусов) став героєм нового сезону шоу "Холостяк" на російському телеканалі ТНТ. Користувачі мережі розкритикували його рішення взяти участь у телепроєкті.

37-річний музикант погодився на публічний підбір нареченої на ТБ через місяць після розлучення з цивільною дружиною і матір'ю його сина Анастасією Решетовою. Разом пара прожила шість років. Про те, що Тіматі став новим "Холостяком" на росТБ, повідомили на офіційних сторінках проєкту і ТНТ в Instagram.

"Ми офіційно підтверджуємо, новим "Холостяком" стане дійсно найбажаніший наречений країни – Тимур Ільдарович Юнусов!" – написали в акаунті шоу.

Тіматі став новим "Холостяком". Instagram ТНТ

Користувачі мережі негативно відреагували на участь Тіматі в шоу "Холостяк". Багато з них дорікнули зірці через те, що він тільки розлучився з матір'ю його молодшої дитини і вже погодився виставити своє особисте життя на публіку та привселюдно вибирати нову пасію.

Також у мережі відзначили, що кандидатура Тіматі є найменш цікавою в контексті шоу "Холостяк". Дехто з них вважає, що Юнусов обманює публіку – нібито він спеціально розлучився з Решетовою, щоб взяти участь у суперечливому проєкті і пропіаритися на цьому.

"Що за маячня, його дитині ще й рік не виповнився. У нас що, інших холостяків у країні немає?" – обурилися шанувальники шоу.

У мережі розкритикували участь Тіматі в "Холостяку". Instagram ТНТ

У мережі розкритикували участь Тіматі в "Холостяку" на ТНТ. Instagram ТНТ

Користувачі мережі висловилися про участь Тіматі в "Холостяку". Instagram ТНТ

Користувачі мережі розкритикували Тіматі через шоу "Холостяк". Instagram ТНТ

Участь Тіматі в "Холостяку" викликала шквал критики в мережі. Instagram ТНТ

Тіматі викликав хвилю критики в мережі через шоу "Холостяк". Instagram ТНТ

Тіматі розкритикували в мережі через "Холостяка". Instagram ТНТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина Тіматі, російська модель Олена Шишкова підтвердила чутки про те, що репер зраджував їй з Анастасією Решетовою ще під час її вагітності. Це стало причиною розриву зіркової пари в 2014 році.