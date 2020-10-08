37-річний Тіматі пішов на шоу "Холостяк": у мережі розгорівся скандал

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,0 т.
Тіматі став новим 'Холостяком' на росТВ

Репер Тіматі (Тимур Юнусов) став героєм нового сезону шоу "Холостяк" на російському телеканалі ТНТ. Користувачі мережі розкритикували його рішення взяти участь у телепроєкті.

37-річний музикант погодився на публічний підбір нареченої на ТБ через місяць після розлучення з цивільною дружиною і матір'ю його сина Анастасією Решетовою. Разом пара прожила шість років. Про те, що Тіматі став новим "Холостяком" на росТБ, повідомили на офіційних сторінках проєкту і ТНТ в Instagram.

"Ми офіційно підтверджуємо, новим "Холостяком" стане дійсно найбажаніший наречений країни – Тимур Ільдарович Юнусов!" – написали в акаунті шоу.

Тіматі став новим "Холостяком".

Користувачі мережі негативно відреагували на участь Тіматі в шоу "Холостяк". Багато з них дорікнули зірці через те, що він тільки розлучився з матір'ю його молодшої дитини і вже погодився виставити своє особисте життя на публіку та привселюдно вибирати нову пасію.

Також у мережі відзначили, що кандидатура Тіматі є найменш цікавою в контексті шоу "Холостяк". Дехто з них вважає, що Юнусов обманює публіку – нібито він спеціально розлучився з Решетовою, щоб взяти участь у суперечливому проєкті і пропіаритися на цьому.

"Що за маячня, його дитині ще й рік не виповнився. У нас що, інших холостяків у країні немає?" – обурилися шанувальники шоу.

У мережі розкритикували участь Тіматі в "Холостяку".
У мережі розкритикували участь Тіматі в "Холостяку" на ТНТ.
Користувачі мережі висловилися про участь Тіматі в "Холостяку".
Користувачі мережі розкритикували Тіматі через шоу "Холостяк".
Участь Тіматі в "Холостяку" викликала шквал критики в мережі.
Тіматі викликав хвилю критики в мережі через шоу "Холостяк".
Тіматі розкритикували в мережі через "Холостяка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина Тіматі, російська модель Олена Шишкова підтвердила чутки про те, що репер зраджував їй з Анастасією Решетовою ще під час її вагітності. Це стало причиною розриву зіркової пари в 2014 році.

Росіяшоушоу-бизнесНовини РосіїОлена ШишковаАнастасія РешетоваТіматі