37-річна зірка ВІА-Гри блиснула пишними грудьми: фото

Українська співачка і телеведуча, екс-зірка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер порадувала шанувальників новою фотосесією. На знімках вона позувала в блискучій сукні з дуже глибоким декольте.
Користувачі мережі залишили під фото, які Мейхер розмістила на своїй сторінці в Instagram, безліч позитивних коментарів.
instagram.com/nadyameiher
Нещодавно я працювала з дивовижною дівчиною. Мама трьох дітей, дружина, актриса, співачка, ведуча телевізійних програм, дизайнер одягу, мандрівниця, поетеса ... Красива! З довгими зап'ястями, відкритою посмішкою і палаючими очима. Тендітна, але при цьому неймовірних внутрішніх масштабів. Їй малі стіни і простір одного міста, одного заняття, і взагалі чогось одного. Зараз цинічні натури неодмінно поспішать з питанням: чи зрозуміла я це за час зйомки? Відразу відповім: ні, я знаю це за межами знімального майданчика. За 2 години ми зробили якийсь божевільний кількість фотографій. І, звичайно, це її заслуга. Так, як вона відчуває камеру, можуть зрівнятися тільки професійні моделі. Ось такий я побачила її через об'єктив своєї камери. Дівчина - посмішка. Дівчина - секс. Дівчина - драма. Дівчина - танець. Надія Мейхер-Грановська. Model @nadyameiher Muah @katiko_muah Style @egishshiroyan Dress @meiherbymeiher
Десь в такому положенні я живу з дня на день ... 🤣 Тільки замість "м'якого крісла", "дерев'яна табуретка" 💃🏻😁💪 Звичайно, для заколённого і фізично, і психологічно (внутрішньо зрілої людини), ці всі нюанси не перешкода рухатися вперед, розвиватися, долати і при цьому відчувати себе щасливою людиною. Життя, немов гра в тетріс, для тих, кому не цікаво залишатися на початкових рівнях, примітивних, піднімаються все вище, гра ускладнюється, швидкість збільшується ... Концентрація вище, відповідальність, рухливий розум, активний емоційний інтелект ... Якість енергії, вміння розставити пріоритети, внутрішня самоорганізація, стресостійкість ... і все це необхідно в собі виховувати, щоб задовольнити свої амбіції і розкрити потенціал ... Foto by: @ph_borodkina 💋 Style: @egishshiroyan + @ozfashionagency Muah: @katiko_muah # надеждамейхер #nadiameiher # foto #style # співачка # актриса #a ctress # фотосесія #fotosession
"Обожнюю тебе", "Красуня", "Розкішна", "Божественна, просто немає слів", "Яка краса", "Так виглядає щастя", "Надюша, ти прекрасна", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надія Мейхер-Грановська порадувала шанувальників знімком без макіяжу, який викликав ажіотаж у користувачів мережі.
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