37-річна зірка ВІА-Гри блиснула пишними грудьми: фото

Українська співачка і телеведуча, екс-зірка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер порадувала шанувальників новою фотосесією. На знімках вона позувала в блискучій сукні з дуже глибоким декольте.

Користувачі мережі залишили під фото, які Мейхер розмістила на своїй сторінці в Instagram, безліч позитивних коментарів.

instagram.com/nadyameiher

"Обожнюю тебе", "Красуня", "Розкішна", "Божественна, просто немає слів", "Яка краса", "Так виглядає щастя", "Надюша, ти прекрасна", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надія Мейхер-Грановська порадувала шанувальників знімком без макіяжу, який викликав ажіотаж у користувачів мережі.

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