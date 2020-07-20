37-річна Нікі Мінаж уперше стане мамою

Юля Ухіна Люди 18:50, 20.07.2020 Оновлено: 19:15, 20.07.2020

Американська реп-виконавиця, модель і актриса Нікі Мінаж вагітна первістком.

Цією радісною новиною 37-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на яких продемонструвала кругленький животик. Зазначимо, що батьком дитини є чоловік артистки Кеннет Петті.

"Кохання. Шлюб. Дитина. Переповнена хвилюванням і вдячністю. Дякую всім за гарні побажання", – написала Мінаж.

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)
Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)
Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Про весілля Нікі Мінаж і музиканта зі злочинним минулим Кеннетта Петті стало відомо в червні 2019 року. Обранець реперки має за спиною тюремні терміни за вбивство і спробу зґвалтування.

Нікі Мінаж і Кеннет Петті (Instagram Нікі Мінаж)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що одна з найпопулярніших і високооплачуваних моделей у світі, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід вагітна первістком. Батьком її дитини є британський співак Зейн Малік.

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