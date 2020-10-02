37-річна Нікі Мінаж вперше стала мамою – ЗМІ

Американська реп-виконавиця, модель і актриса Нікі Мінаж та ї чоловік Кеннет Петті стали батьками. Знаменитість народила первістка.

Про це повідомляє видання People з посиланням на джерело, близьке до пари. За словами інсайдерів, Нікі і Кеннет поки офіційно не повідомляли про народження дитини, відомо тільки, що вона з'явилася на світ у Лос-Анджелесі. Стать та ім'я новонародженого також невідомі.

Нікі Мінаж (Instagram Нікі Мінаж)

Про вагітність співачки стало відомо в липні цього року. Про це вона повідомила шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Зірка розмістила фото у відвертих вбраннях, на яких продемонструвала великий животик.

Вагітна Нікі Мінаж (Instagram Нікі Мінаж)

Нагадаємо, що про весілля Нікі Мінаж і музиканта зі злочинним минулим Кеннетт Петті стало відомо в червні 2019 року. Обранець реперки має за спиною тюремні терміни за вбивство і спробу зґвалтування.

Нікі Мінаж і Кеннетт Петті. pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід вперше стала мамою. У зірки та її обранця, співака Зейна Маліка, народилася дівчинка.