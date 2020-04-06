37-річна Анна Сєдокова заговорила про четверту вагітність

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, заявила про бажання народити четверту дитину.

Про це вона розповіла в прямій трансляції в Instagram, коли відповідала на запитання шанувальників, передає "Експрес газета".

Анна Сєдокова

"Хочу четверту дитину. Я так розумію, зараз ідеальний момент для цього", – неоднозначно сказала Анна. До речі, Сєдокова зараз знаходиться на самоізоляції разом з коханим – баскетболістом Янісом Тіммою і молодшим сином Гектором.

Анна Сєдокова з Янісом Тіммою і сином

Нагадаємо, що 37-річна Анна Сєдокова виховує трьох дітей від різних чоловіків. Та й у самого Яніса Тімми в Латвії підростає однорічний син від першого шлюбу, мати якого він, за чутками, кинув, закохавшись в співачку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова показала апетитні форми в спокусливому купальнику.

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