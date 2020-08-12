37-річна актриса Наталя Рудова вагітна первістком

Популярна російська актриса Наталія Рудова вагітна первістком.

Радісною новиною 37-річна артистка поділилася в особистих Instagram-сторіз, опублікувавши відео, на якому продемонструвала кругленький животик (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Наталя Рудова вагітна первістком (Instagram Наталії Рудової)

Про те, хто є обранцем Рудової та батьком її дитини – актриса офіційно не повідомляла. З чуток, ним став ресторатор і засновник холдингу "Bulldozer Group" Олександр Орлов. Як заявляє Telegram-канал "Курятник", недавно молодих батьків бачили разом на одній з літніх веранд в Москві. Також на території столичного госпіталю "Лапіно", який вибирають для пологів багато російських зірок.

Наталя Рудова і Олександр Орлов (колаж)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Рудова показала голі груди та сідниці на пікантних фото. Актриса позувала для чоловічого глянцю Maxim.