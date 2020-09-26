36-річна зірка "Поспішай кохати" Менді Мур завагітніла первістком

Obozrevatel Люди 09:27, 26.09.2020

Американська акторка, відома своїми ролями у фільмі "Поспішай кохати" і серіалі "Це ми" Менді Мур стане мамою вперше.

Про це зірка повідомила в Instagram, опублікувавши серію чорно-білих фотографій з округленим животиком.

На фото Мур позує з чоловіком музикантом Тейлором Голдсмітом.

"Маленький Голдсміт прийде в цей світ на початку 2021 року", – підписала кадри акторка, таким чином відразу оприлюднивши і стать дитини.

Менді Мур вагітна: фото.
Instagram Менді Мур.
Менді Мур з округляється животиком. .
Instagram Менді Мур.

До слова, Менді Мур і Тейлор Голдсміт стали зустрічатися в 2015 році. Через три роки зіркова пара вирішила одружитися. Шлюб для акторки став другим – до цього вона протягом шести років була одружена з музикантом Райаном Адамсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супермодель Джіджі Хадід вперше стала мамою.

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