36-річна 'Міс Світу' народила здорових близнюків після 14 викиднів

36-річна "Міс Світу 2003", ірландська модель Розанна Девісон народила близнюків після 14 викиднів.

Хлопчиків назвали Оскар і Х'юго. Відповідний знімок із малюками зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

"Наші красиві й здорові близнюки, Х'юго та Оскар благополучно прийшли в цей світ, і наші серця переповнюються любов'ю. Ось так ми стали сім'єю з п'яти осіб, і всі наші мрії збулися", – підписала кадр Девісон.

Нагадаємо, Розанна Девісон є дочкою популярного виконавця Кріса де Бурга. У 2014 році модель вийшла заміж за Уеслі Квірка. Пара довго намагалася народити дітей.

Відомо, що у "Міс Світу" проблеми з імунною системою, що відкидає ембріони. Тому вона перенесла 14 викиднів і лікарі стверджували, що їй складно буде виносити дитину. Але все ж сталося диво.

Крім близнюків, подружжя також мають доньку Софію, яку народила сурогатна мати минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 42-річна українська телеведуча Василіса Фролова оголосила про свою вагітність. Жінка вже перестала вірити в те, що може завагітніти.