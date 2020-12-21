36-річна Аніта Луценко зробила зізнання про народження другої дитини

Українська фітнес-тренерка, експертка зі схуднення Аніта Луценко розповіла, що хотіла б стати мамою вдруге.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL знаменитість зазначила, що вони з чоловіком Олександром часто обговорюють цю тему. Нагадаємо, що пара виховує чотирирічну доньку Мію.

"Так, думали звичайно про поповнення в родині. Саме між мною і чоловіком. Ми навіть не посвячували в цю тему друзів, дідусів і бабусь, адже це дуже особисте", – заявила Луценко.

Вона також розповіла, чому так ретельно приховує свого чоловіка від громадськості. А також відповіла на питання, коли ж шанувальники Аніти Луценко нарешті побачать її другу половинку. До речі, про чоловіка знаменитості відомо небагато. Олександр уникає публічності, тому навіть на фото, які його дружина публікує у соцмережах, він не показує своє обличчя.

"У недавньому першому особистому інтерв'ю Маші Єфросиніній якраз багато говорили про це. Щодня багато шанувальників бачать нас разом з чоловіком на вулиці, і саме він робить фото, коли хтось просить сфотографувати", – підсумувала вона.

Про особисте життя Аніти Луценко нічого не було відомо до того моменту, поки у 2016 році вона раптово не заявила, що вагітна. До того ж знаменита майбутня мама приховувала своє "цікаве положення" до сьомого місяця вагітності.

Трохи пізніше в одному з інтерв'ю фітнес-тренерка розповіла, що заміжня. Вона зізнавалася, що до народження доньки, вони зустрічалися з чоловіком два роки й звуть його Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аніта Луценко розповіла про смерть колишнього коханого від раку.